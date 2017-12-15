



Красная рыба защитит вас от инсультов - 15.12.2017 09:29

Красная рыба крайне полезна для организма, и диетологи рекомендуют ее включать в рацион несколько раз в неделю, в крайнем случае - хотя бы во время одного приема пищи.

Недавние исследования показывают, что благодаря полезным жирным кислотам красная рыба позволяет защитить организм от различных заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также от инсультов. Потому включать ее в меню всем сленам семьи.

Так, риск возникновения инсультов благодаря употреблению красной рыбы снижается в среднем на 5-10%, нормализуется уровень холестерина в крови. Употребление красной рыбы во время менструации у женщин позволяет облегчить периодические боли благодаря попадающим в кровь жирным кислотам.

Красная рыба также полезна для красивой кожи, она укрепляет ноги и волосы, благотворно сказывается на здоровье суставов. Также жирная морская рыба является вкусной профилактикой заболеваний кишечника, рака простаты, груди. Дело в том, что присутствующие в рыбе омега-3 жирные кислоты воздействуют на организм на клеточном уровне.



Рыбу можно готовиться самыми различными способами, но полезнее она в запеченном виде либо приготовленная на пару. А вот жарить либо употреблять копченую рыбу не стоит, поскольку она будет хоть и вкуснее, но уж точно не полезнее за счет образования в ней карцерогенов.

Семга, лосось, форель и тунец очень полезны для здоровья, но можно употреблять в пищу и более доступные варианты жирной морской рыбы, таких, как скумбрия и сельдь.

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