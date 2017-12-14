



Большая семерка выразила поддержку НАБУ - 14.12.2017 16:06

Послы стран G7 высказали свою поддержку Национальному антикоррупционному бюро Украины. По мнению стран Большой семерки, для будущего демократической Украины крайне важны независимые антикоррупционные институты.

В сообщении, опубликованном на сайте посольства Италии в Украине, отмечается, что послы G7 продолжат оказывать поддержку НАБУ. Деятельность независимых антикоррупционных институтов в Украине крайне важна для дальнейшего продвижения реформ, а также для укрепления доверния Украине, развитию и процветанию демократии.

Отметим, что о давлении со стороны НАБУ 8 декабря 2017 года заявило Министерство юстиции Украины. После этого появилось обращение к послам стран G7 и Министерству юстиции США. По заявлению Минюста, антикоррупционное бюро 8 декабря инициировало и провело в ведомстве обыски. Затем последовали сообщения о том, что в домах у сотрудников Минюста представители НАБУ также провели обыски. В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что в здании Министерства юстиции были проведены два санкционированных обыска.

В сообщении отмечалось, что следственные мероприятия должны быть проведены оперативно из-за риска уничтожения документов, которые должны быть предоставлены Министерством юстиции Украины в рамках расследование уголовного производства детективами НАБУ.

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