



Возле больницы №3 обустроят стоянку авто - 14.12.2017 15:31

Комиссия департамента жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета после обсуждений пришла к решению обустройства пешеходного перехода и автомобильной стоянки на улице Щербанюка возле больницы №3.

Данное решение было принято в рамках обсуждений плана изменений дорожного движения для снижения аварийности на дорогах Черновцов.

Согласно заявления главного врача Черновицкой городской больницы №3 Виктора Проца, на обочине проехжей части и на тротуаре паркуется много автомобилей, из-за чего машина скорой вовсе не может иногда заехать на территорию медицинского учреждения. При этом, ширина дороги на улице Щербанюка - довольно большая, составляет 6 метров.

Главврач отметил, что возле больницы могут парковать свои авто родственники пациентов, которые нередко спешат. Запретить парковаться на дороге людям нельзя, но есть необходимость найти альтернативное решение. В департаменте ЖКХ состоялось обсуждение, согласно которому комиссия приняла решение об обустройстве стоянки для транспорта на территории больницы №3, также расширить заезд и освободить территорию от автомобилей.

Платиновая Буковина, Черновцы

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