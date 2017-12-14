



В Украине - новая суицидальная игра Зеленый кит - 14.12.2017 15:11

На смену суицидальным играм вроде "Синего кита" и "Красной совы", получившим распространение в социальных сетях, появилась новая опасная игра под названием "Зеленый кот".

Данное движение, как и предыдущие, пришло из России.

В социальных сетях в группе с соответствующим названием опубликован лозунг "Грустные люди прыгают в грустные окна". В группе публикуются фотографии и цитаты суицидальной направленности, публикуемые самими подписчиками, которых насчитывается уже несколько сотен. Аналогично с "Синими китами", подписчикам дают задания, выполнение которых может быть связано с риском для жизни, вплоть до летального исхода.

Основную часть подсписчиков составляют подростки, и большое количество - из Украины. "Зеленый кот" распространен также в Инстаграм и мессенджере Телеграм. Посты преимущественно депрессивного характера - фотографии с кровавыми сюжетами, порезы, депрессивные афоризмы и стихи.

По сообщениям полиции, в суицидальных пабликах увеличилось количество количество украинских подписчиков, особенно, из Киева и области.

Психологи отмечают, что дети в возрасте от 9 лет находятся в зоне риска. У детей в этом возрасте меняется мировоззрение и психика, а самоубийство еще не рассматривается серьезно, как что-тол, что может действительно произойти. Кроме того, специалисты не советуют родителям начинать разговоры с ребенком на такие темы до появления проблемы, чтобы не настроить ребенка на негативный лад, поскольку подобные беседы могут оказать противоположную реакцию. Родителям предстоит сложная работа, поскольку необходимо знать о круге общения ребенка, о его друзьях и увлечениях. Позднее засиживание в социальных сетях, отсутствие нормального сна по ночам, отстраненность и апатия, появление порезов на теле должно насторожить.

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