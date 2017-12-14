



Где купить или взять на прокат новогодние костюмы в Черновцах - 14.12.2017 14:19

Декабрь - самая горячая пора для новогодних утренников, елок и тематических вечеринок для детей и взрослых. В связи с этим очень востребованными являются услуги по прокату детских и взрослых карнавальных костюмов на новый год.

Контактные телефоны: 050 255-81-16, 066 151-88-95, (0372) 57-61-66

Адрес: г. Черновцы, ул. Героев Майдана, 39, офис 4

Огромный выбор новогодних костюмов, нарядов сказочных персонажей и героев популярных сказок, кино и мультфильмов для самых разных возрастных категорий можно отыскать в Черновцах у дизайнера Лилии Ротар.

Качественные и красивые костюмы, необычные наряды на любой вкус, которые подойдут по любому случаю - будь то праздничный утренник в детском саду или в школе, в театральной студии. Кроме того, желающие могут взять на прокат также утонченные бальные платья для девочек, а также все необходимые аксуссуары в дополнение к нарядам. При необходимости в ассортименте нарядов от дизайнера Лили Ротар можно взять в аренду традиционные украинские наряды для девочек и мальчиков.

Все, что вам нужно, это выбрать из ассортимента нарядов понравившийся вам комплект, который подойдет ребенку или взрослому, внести залоговый платеж, и отправиться на мероприятие в красивом наряде. Кроме того, по желанию можно пошить необходимый костюм по индивидуальному заказу. Вы будете удивлены качеством исполнения и красивыми использованными материалами, а также итоговым результатом, который не оставит равнодушным никого. Ниже вы можете ознакомиться с новинками новогодних и не только костюмов для детей, которые можно взять на прокат в дизайнерской мастерской Лилии Ротар.

Платиновая Буковина, Черновцы

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