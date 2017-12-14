В Канаде потерпел крушение пассажирский самолет- 14.12.2017 11:14
В провинции Саскачеван в Канаде в четверг, 14 декабря, произошло крушение пассажирского самолета авиакомпании West Wind Aviation с 25 людьми на борту, среди которых - трое членов экипажа.
Предварительная информация свидетельствует о том, что несколько человек в результате крушения были ранены. Погибших нет.
Отмечается, что самолет взлетал из аэропорта в городе Фонд дю Лак в Саскачеване и потерпел крушение вскоре после взлета. Обнаружили судно на расстоянии всего одного километра от взлетно-посадочной полосы. На место крушения прибыли спасатели.
Расследование данного происшествия инициироло Министерство транспорта Канады.
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