В США неизвестный оплатил рождественские подарки для 200 семей- 14.12.2017 10:42
Один из покупателей супермаркета Walmart в штате Пенсильвания в США провел акцию небывалой щедрости - он оплатил все отложенные другими покупателями подарки на рождественско-новогодние праздники. Теперь эти подарки достанутся другим клиентам бесплатно.
В супермаркете работники утверждают, что анонимный благотворитель устраивает такую акцию не в первый раз - что-то подобное имело место и в прошлом году. В одном из магазинов сети отметили, что с таким размахом щедрости они сталкиваются впервые.
Между тем, анонимный благотворитель потратил порядка 40 тысяч долларов, благодаря чему теперь оплачены покупки для 200 семей из Пенсильвании. За это неизвестного в Walmart прозвали "таинственным Сантой".
В период подготовки к рождественским праздникам американцы обычно выбирают и откладывают различные вещи, чтобы оплатить их потом. Некоторым клиентам супермаркета повезет больше остальных, ведь подарки достанутся им бесплатно.
Персоналу сети Walmart предстоит собщить по телефону покупателям о том, что за свои покупки они не оплатят ни цента.
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