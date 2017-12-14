



Большинство людей страдает от дефицита витамина В12 - 14.12.2017 09:26

К пограничным меткам дефицита витамин В12 приближается у 40% людей, утвержают ученые, в то время как хроническая нехватка этого вещества отмечается у 20%. Такие цифры настораживают, поскольку данный витамин очень важен для обмена веществ, для здоровья клеток крови и нервной системы.

Если у человека все чаще возникают проблемы с памятью, то скорее всего, его организму как раз не хватает В12. Другие стмптомы нехватки витамина - забывчивость в обычных вещах, например, челевек не помнит, взял ли с собой ключи, телефон, выключил ли газ, закрыл ли двери. Все это сопровождается неким затуманенным состоянием. При сильной нехватке витамина В12 у человека может развиться болезнь Альцгеймера и слабоумие по причине ухудщения состояния нейронных связей.

Кроме того, среди симптомов снижения уровня витамина В12 в организме - головокружение, слабость в ногах, подавленное состояние, угнетенности из-за снижения выработки ингибиторов серотонина; иногда человек теряет вкус тех или иных продуктов, поскольку это витамин оказывает влияние на работу нервных окончаний на языке.

Витамин В12 присутствует в таких продуктах, как тунец, говядина, сыр моцарелла, молоко и куриные яйца. Стоит помнить, что частый прием лекарств от изжоги негативно сказывается на синтезе витамина В12, потому с изжогой стоит бороться иными способами.

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