



Где отпраздновать Новый год 2018 в Черновцах? - 13.12.2017 17:08

Новогодняя ночь - это праздник чудес, когда все мы спешим загадать самые сокровенные желания. Где и как провести новогоднюю ночь 2018, а главное — с кем — личное дело каждого, и здесь каждый выбирает по себе. В Черновцах на самом деле существует масса вариантов, где вы можете отпраздновать новый год 2018, и все они найдут своих сторонников.

Многие считают, что новый год — это исключительно семейный праздник, потому в новогоднюю ночь стоит оставаться в кругу родных и близких вам людей. Некоторые люди предпочитают веселую компанию, и встреча нового года среди друзей — это лучшее, что они могут представить. Есть же и такие, кто совмещает оба варианта — празднуют вместе с родственниками под праздничные куранты, а чуть позднее отправляются в гости к друзьям, где и проводят праздник уже в иной обстановке. Все эти варианты, конечно же, имеют место быть.

Теперь другой вопрос — где же встречать новый год 2018 в Черновцах? Можно организовать празднование у себя в квартире, в гостях, в частном доме или на даче. Также, если собственная площадь не позволяет вместить большую компанию, можно на новый год снять квартиру в аренду либо же арендовать коттедж или домик в Черновцах и области. Как правило, такие коттеджи имеют ряд дополнительных удобств, вроде сауны, бани, джакузи и прочего. Но это — дополнительный пункт к стоимости аренды, к чему нужно быть готовыми.

Новый год 2018 пройдет под знаком Желтой Земляной Собаки. Это компанейское и дружелюбное животное, потому встречать 2018 год Собаки стоит в шумной и веселой компании. Празднование исключительно с застольем и угощениями — наверняка не для Собаки, потому что ей непременно захочется веселья и активности, потому отдайте предпочтение в новогоднюю ночь 2018 активному досугу, играм, танцам и веселью. Времяпрепровождение на улице для Собаки — это больше, чем прогулка, это ежедневный ритуал, потому выкройте время, чтобы в новогоднюю очередь провести время с вашими гостями на свежем воздухе. Если новогодняя ночь будет снежной, сыграйте в снежки, поваляйтесь в снегу и сделайте снежных ангелов, слепите снеговика. Еще один отличный вариант отметить новый 2018 год в Черновцах — отправиться на Соборную площадь к главной елке города, где можно выпить шампанского или согревающего глинтвейна, сделать красивые снимки на фоне сияющей елки, рождественской ярмарки и домика Святого Николая.

Впрочем, независимо от выбранного вами варианта празднования, подготовка будет подразумевать готовку, уборку, декор, и не стоит забывать, что в новый год стоит выглядеть красиво и желательно не устать до самого празднования, что практически невозможно. В этом случае наилучшим выбором будет празднование нового года 2018 в одном из ресторанов Черновцов и области. Все, о чем вам нужно будет побеспокоиться, это свой праздничный образ и своевременное прибытие в ресторан, а обо всем остальном позаботится персонал заведения. Со списком ресторанов, которые работают в новогоднюю ночь, можно ознакомиться ниже.

Ресторан Гранд Аристократ (095) 675-99-90 приглашает вместе отпраздновать новый год и окунуться в сказочную атмосферу. Вас ожидает стилизованная вечеринка "Сказочная ночь" с массой приятных сюрпризов, выступлением приглашенной звезды, ведущих и музыкантов. Также для вас - вкуснейшее новогоднее меню, конкурсы и многое другое. Цены уточняйте по номерам ресторана.

Ресторан День и Ночь (0372) 54-24-41, (050) 948 72 82 поздравляет гостей с новогодними праздниками и готовит зажигательную вечеринку в новогоднюю ночь. Вас ждет чудесная новогодняя шоу-программа с ведущими, выступление DJ, веселые Дед Мороз со Снегурочкой, а также вкусное меню, розыгрыш ценных призов и только самое лучшее настроение. Цена - 1300 грн с человека.

Ресторан Андинна (0372) 53 89 08, 050 171 47 60 готовит все самое лучшее для гостей в новогоднюю ночь 2018. Если вы хотите встретить новый год в отличном настроении, тогда это - ваш выбор. Вас ждет отличная музыка, вкуснейшие блюда праздничного меню, ведущий с развлекательной программой и многим другим, что не позволит вам скучать! Цены - 900 грн с человека.

Ресторан Гостинный двор (050) 71-88-333, (095) 9-33-4444 приглашает вместе встретить Новый 2018 год. В новогоднюю ночь вас ожидает интересная программа от ведущих Ивана Величко и Нины Шубравской, вкуснейший праздничный фуршет, аппетитные блюда на банкете, живая музыка, профессональная фотосессия от Geometria с фотоотчетом, а также розыгрыши и призы. Цены уточняйте по номерам ресторана.

Ресторан Колвик 050 374 17 30, 050 338 05 58 гостеприимно раскрывает двери для гостей на празднование Нового года 2018! Для вас готовится роскошный праздничный стол с самыми изысканными угощениями, интересное шоу и выступления артистов, сюрпризы и многое-многое другое. Цены - 1000 грн с человека.

Платиновая Буковина, Черновцы

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