Путин отдал приказ о выводе войск из Сирии- 11.12.2017 12:42
Президент России Владимир Путин прибыл 11 декабря в сирийский Хмеймим на российскую военную базу, где отдал приказ к выводу российских войск.
Так, Путин выступил перед военнослужащими и отдал приказ главе Минобороны РФ, начальнику Генштаба о выводе российской группиртвки из Сирии и направлении в места постоянной дислокации.
Напрмним, решение о выводе большей части российской группировки из Сирии Путин принял в марте 2016 года.
К слову в городе Багдад накануне, в воскресенье 10 декабря, состоялся военный парад в честь окончательной победы Ирака над терростической группировкой "Исламское государство".
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