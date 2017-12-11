



Путин отдал приказ о выводе войск из Сирии - 11.12.2017 12:42

Президент России Владимир Путин прибыл 11 декабря в сирийский Хмеймим на российскую военную базу, где отдал приказ к выводу российских войск.

Так, Путин выступил перед военнослужащими и отдал приказ главе Минобороны РФ, начальнику Генштаба о выводе российской группиртвки из Сирии и направлении в места постоянной дислокации.

Напрмним, решение о выводе большей части российской группировки из Сирии Путин принял в марте 2016 года.

К слову в городе Багдад накануне, в воскресенье 10 декабря, состоялся военный парад в честь окончательной победы Ирака над терростической группировкой "Исламское государство".

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