



Зарплаты в Украине - самые низкие в Европе - 11.12.2017 11:29

Среди всех стран Европы уровень средней зарплаты в Украине - самый низкий. несмотря на то, что согласно статистическим данным, средний уровень зарплаты в Украине в июне 2017 года увеличился на 19%, Украина оказалась в хвостей рейтинга по уровню зарплат. Причина этого, по утверждениям аналитиков, состоит в инфляции, а также в том, что зарплаты рассчитывались в евро.

После вычета всех налогов на руки украинец в среднем получает 190 евро в месяц. Предпоследнее место рейтинга занимает Молдова - здлесь средняя зарплата в месяц составляет 217 евро. Дальше по возрастанию расположились такие страны, как Азербайджан, Армени и Грузия, у которых соответственно 232, 251 и 293 евро в месяц.

На шестом месте рейтинга самых низких средних зарплат - Беларусь с 320 евро в месяц. Россияне получают в среднем порядка 474 евро в месяц, в связи с чем страна оказывается на 11-м месте.

Самые большие средние зарплаты насчитываются в Швейцарии, где в месяц граждане в среднем получают 4421 евро, а также в Лихтенштейте и Монако - 4887 и 5225 евро в месяц.

Почасовая оплата также оставила Украину в конце рейтинга. Час работы обходится украинцам в среднем в 18,8 гривны. Еще одной стрнаой с низкими показателями зарплаты была Болгария, однако, там час работы оценивается в 140 гривен. По словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, повышения уровня минимальной зарплаты большой роли не сыграет, потому как для роста средней зарплаты и повышения места в рейтинге стране необходимо укрепление экономики.

Платиновая Буковина

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