Новая методика позволяет взломать любой Windows

- 11.12.2017 11:15
Новая методика позволяет взломать любой Windows

Специалисты заявляют - существует новая методика, с помощью которой можно взломать абсолютно любую версию операционной системы Windows, при этом, мошенническое ПО останется незамеченным для антивирусных программ.

Об этом на конференции Black Hat Europe 2017 рассказали программисты из компании enSilo.

Новая методика под названием Process Doppelganging основывается  в своей работе на механизмах стандартной файловой системы Windows - NTFS  - с целью заразить компьютер вирусным ПО, которое не оставляет абсолютно никаких следова, которые может обнаружить антивирусная программа. Данный метод прошел тесты, и было выявлено - Process Doppelganging способен оставить "в дураках" популярное антивирусное программное обеспечение.

Между тем, простым пользователям врядя ли удастся воспользоваться данным методом. Дело в том, что для этого пользователям необходимы глубокие знания внутренних механизмов работы антивирусных сканнеров.

Платиновая Буковина

Ключові слова: взлом виндовс, виндовс вирусы, антивирусное ПО

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