



Провокаторы подорвали польский автобус под Львовом - 11.12.2017 10:43

Под Львовом неизвестные лица бросили под польский автобус взрывчатку. Информацию об инциденте, случившемся вечером субботы, 9 декабря, озвучил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Данное происшествие называют провокацией. Во время инцидента внутри автобуса пассажиров не было, потому никто не пострадал. Взрывом повреждено боковое стекло автобуса и обшивка.

Глава Министерства внешних дел Павел Климкин отреагировал на данное происшевтвие. По его словам, в ближайшее время данное происшествие будет расследовано. Также глава МИДа осудил случившееся, назвав это ничем иным, как провокацией с целью рассорить Украину с Польшей.

К слову, происшествие произошло как раз накануне визита президента Польши Анджея Дуды в Украину.

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