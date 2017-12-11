



В Германии продали деревню вместе с населением - 11.12.2017 10:26

Небольшой населенный пункт в Германии продали на аукционе за 140 тысяч евро. Речь идет о небольшой деревушке под названием Альвине, расположенной в федеральной земле Бранденбург.

Как сообщается, Альвине находится на расстоянии всего 100 километров от Берлина, и там имеются склады, гаражи и жилые дома.

Общая площадь деревни составляет 16 тысяч квадртаных метров, и продали территорию населенного пункта, по сути, вместе с жителями, численность которых составляет в настоящее время всего 15 человек. На продажу деревушку выставили по той причине, что предыдущий ее владелец не смог уплатитть ренту.

Новый владелец Альвине решил не называть свое имя. Начальная стоимость деревни составил 125 тысяч евро, и анонимный покупатель купил ее по телефону. Новый владелец Альвине заявил, чо берет на себя все траты и заботы по содержанию населенного пункта.

Платиновая Буковина

Всі новини