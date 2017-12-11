



Гиалуроновая кислота поможет при лечении артрита - 11.12.2017 10:09

Человеческий организм со временем стареет, мышцы становятся не такими сильными и прочными, ткани теряют эластичность. Гибкость суставов ухудшается, также весьма заметно старение по состоянию кожи.

Так, для улучшения состояния кожи, а также, как ни странно, для возобновления гибкости суставов, используется один и тот же препарат, а именно - гиалуроновая кислота.

Один из авторов исследования о лечении артрита с помощью гиалуроновой кислоты отмечает, что даннй препарат богат соединительными веществами, как, к примеру, яичные белки, благодаря чему вещество позволяет делать движения суставов более плавными и легкими. ЧТо же касается влияния на кожу, гиалуроновая кислота позволяет коже обрести объем и форму.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лечебных средств несколько лет назад утвердила гиалуроновую кислоту как средство для лечения атрита колен. Примечательно, что по сравлению с другими видами терапии, лечение с помощью гиалуроновой кислоты дает ощутимый результат уже после первого использования, а серьезный эффект будет заметен спустя несколько недель.

При возникновении проблем с суставами рекомендуется проконсультироваться со своим лечащим врачем и узнать у него об использовании для терапии гиалуроновой кислотой.

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