



Сегодня Саакашвили выберут меру пресечения - 11.12.2017 09:37

Бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во вторник утром, 5 декабря, задержали на крыше, где он попытался скрыться от правоохранительных органов и грозил спрыгнуть. После Саакашвили вручили сообщение о подозрении и задержали, однако, благодаря поддерживающим чиновника людям Саакашвили удалось сбежать.

Задержать Саакашвили удалось в пятницу вечером, после чего его доставили в СИЗО.В следственном изоляторе политик устраивает голодовку. Выбор меры пресечения в отношении Саакашвили будет осуществлен в суде уже сегодня, 11 декабря, на период осуществления следствия.

В Генеральной прокуратуре Украины заявляют - Саакашвили подзревается в связях с Россией.

По заявлениям главы ГПУ Юрия Луценко, все организовываемые Саакашвили акции протеста финансируются из РФ. Деятельность экс-угбернатора Одесской области финансируется якобы российским олигархом Сергеем Курченко.

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