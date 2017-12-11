Сегодня Саакашвили выберут меру пресечения- 11.12.2017 09:37
Бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во вторник утром, 5 декабря, задержали на крыше, где он попытался скрыться от правоохранительных органов и грозил спрыгнуть. После Саакашвили вручили сообщение о подозрении и задержали, однако, благодаря поддерживающим чиновника людям Саакашвили удалось сбежать.
Задержать Саакашвили удалось в пятницу вечером, после чего его доставили в СИЗО.В следственном изоляторе политик устраивает голодовку. Выбор меры пресечения в отношении Саакашвили будет осуществлен в суде уже сегодня, 11 декабря, на период осуществления следствия.
В Генеральной прокуратуре Украины заявляют - Саакашвили подзревается в связях с Россией.
По заявлениям главы ГПУ Юрия Луценко, все организовываемые Саакашвили акции протеста финансируются из РФ. Деятельность экс-угбернатора Одесской области финансируется якобы российским олигархом Сергеем Курченко.
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