



На Гравитоне обустроят новую футбольную площадку - 11.12.2017 09:19

В Черновцах в микрорайоне Гравитон появится современная футбольная площадка с искусственным покрытием.

Депутаты Черновицкого городского совета приняли соответствующее решение.

По словам заместитель городского головы Владимира Середюка, новую футбольную площадку установят на условиях совместного финансирования. Площадка получит искусственное покрытие и будет установлена возле общеобразовательной школы №28.

Середюк на своей странице в Facebook отметил, что на сессии городского совета были приняты решения касаемо детского садат, школы и футбольной площадки, и все это касается микрорайона Гравитон.

Платиновая Буковина, Черновцы

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