



Врачи подтвердили существование синдрома разбитого сердца - 08.12.2017 16:40

В 90-х годах прошлого столетия был открыт синдром "разбитого сердца", и до настоящего времени медики полагали, что излечиться от любовных травм вполне можно без врачебной помощи. Впрочем. сейчас ситуация изменилась - исследователи из Абердинского университета отмечают, что любовные переживания крайне вредят сердечной мышце и приносят вполне реальный физический урон, отметить который возможно в долгосрочной перспективе.

Было проведено исследование при участии 52 пациентов, у которых диагностировали "синдром разбитого сердца". Наблюдения за добровольцами осуществляли в течение четырех месяцев. По утверждениям исследователей, у людей гораздо дольше, чем считалось ранее, продолжаются последствия эмоционального шока.

С помощью визуальных методов диагностики ученые смогли обнаружить на поверхности миокарда особые "метки", которые негативным образом сказывались на эластичности сердца, а также мешали мышце правильно сжиматься. Так, из-за последствий несчастной любви у людей в прямом смысле разбивалось сердце. Так как левый желудочек менял форму, сердце ослабевало и перекачивало кровь по кровеносной системе менее эффективно, чем в нормальном состоянии.

Напомним, что так называемый "синдром разбитого сердца" был обнаружен в Японии в 1990 годы и получил навание "тако-цубо". В медицинской терминологии данное явление носит название стресс-кардиомиопатии.

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