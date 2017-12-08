На Сторожинеччині затримали браконьєрів

- 08.12.2017 09:13
На Сторожинеччині затримали браконьєрів

Займаючись протиправною діяльністю неподалік державного кордону, правопорушники також наражали на небезпеку прикордонників, односельців та гостей Сторожинеччини.

У листопаді до Сторожинецького відділу поліції звернулась жителька прикордонного селища Красноїльськ. Жінка повідомила, що невідомі особи пострілом зі зброї пошкодили її транспортний засіб.

Завдяки першочерговим слідчим діям, поліцейські встановили трьох місцевих жителів, віком від 25 до 40 років, котрі могли бути причетні до вчинення хуліганських дій.
Під час проведення санкціонованих обшуків, у господарстві одного з правопорушників, поліцейські виявили гладкоствольну рушницю без дозвільних документів.

У помешканні іншого порушника правоохоронці виявили велику кількість набоїв різного калібру. Позаду будинку чоловік обробляв туші диких тварин та тренував свої стрілецькі навички на спеціально облаштованій мішені. Постріли він здійснював з вогнепальної нарізної зброї.

У гаражі зловмисника працівники поліції знайшли шкури, копита, роги та інші рештки тварин. А морозильна камера була вщерть заповнена м'ясом. За попередніми висновками працівника єгерської служби, знайдені рештки і м’ясо належать диким звірам.

Разом зі зброєю й набоями, поліцейські вилучили і всю здобич та інші «трофеї» зловмисника.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статей 248 (Незаконне полювання) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує 3 роки обмеження волі. Наразі тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: браконьєрство, буковина браконьєри

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Виновник теракта в Нью-Йорке мстил за ИГИЛ В центре Нью-Йорка на автостанции утром 11 декабря прогремел взрыв - сдетонировало взрывное устройство, изготовленное в кустарных условиях. Обвиняемым
- 12.12.2017 16:22
Черновицкие студенты на месяц идут на зимние каникулы В высших учебных заведениях Черновцов студенты уйдут на зимние каникулы в январе. По заявлению представителей Буковинского государственного медицинского университета
- 12.12.2017 14:18
В центре Черновцов загорелся хлебовоз 12 12 2017 Прямо в центре Черновцов загорелся грузовой автомобиль. Отмечается, что грузовик одного из заводов Черновцов в это время как раз возвращался
- 12.12.2017 13:51
Наблюдателям ОБСЕ запретили общаться с жителями Горловки Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе опубликовала очередной отчет.
- 12.12.2017 12:42
Податкова соцпільга не поширюється на аванс Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що згідно з п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України платник податку має право на зменшення суми загального місячного
- 12.12.2017 12:13
Черновчан приглашают на празднование Хануки 2017 В Черновцах Еврейская община традиционно отметит праздник Хануки. Как сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета, все желающие пригл
- 12.12.2017 10:45
Состоялась церемония вручения Нобелевских премий 2017 Накануне состоялась торжественная церемония награждения ежегодными Нобелевскими премиями в области физики, литерат
- 12.12.2017 10:25
На Донбасс из России перебросили 120 кадровых военных Как сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, на Донбасс из Ро
- 12.12.2017 09:53
За полгода безвизом воспользовалось 355 тысяч украинцев Безвизовый режим между Украиной и странами Европейского Союза заработал с 11 июня 2017 года.
- 12.12.2017 09:23
В Черновцы доставлены два троллейбуса из Чехии Черновцы получили в нынешнем году первые троллейбусы. Это два бывших в употреблении троллейбуса марки Шко
- 12.12.2017 09:15

Всі новини