



На Сторожинеччині затримали браконьєрів - 08.12.2017 09:13

Займаючись протиправною діяльністю неподалік державного кордону, правопорушники також наражали на небезпеку прикордонників, односельців та гостей Сторожинеччини.

У листопаді до Сторожинецького відділу поліції звернулась жителька прикордонного селища Красноїльськ. Жінка повідомила, що невідомі особи пострілом зі зброї пошкодили її транспортний засіб.

Завдяки першочерговим слідчим діям, поліцейські встановили трьох місцевих жителів, віком від 25 до 40 років, котрі могли бути причетні до вчинення хуліганських дій.

Під час проведення санкціонованих обшуків, у господарстві одного з правопорушників, поліцейські виявили гладкоствольну рушницю без дозвільних документів.

У помешканні іншого порушника правоохоронці виявили велику кількість набоїв різного калібру. Позаду будинку чоловік обробляв туші диких тварин та тренував свої стрілецькі навички на спеціально облаштованій мішені. Постріли він здійснював з вогнепальної нарізної зброї.

У гаражі зловмисника працівники поліції знайшли шкури, копита, роги та інші рештки тварин. А морозильна камера була вщерть заповнена м'ясом. За попередніми висновками працівника єгерської служби, знайдені рештки і м’ясо належать диким звірам.

Разом зі зброєю й набоями, поліцейські вилучили і всю здобич та інші «трофеї» зловмисника.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статей 248 (Незаконне полювання) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує 3 роки обмеження волі. Наразі тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини