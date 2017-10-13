



В районе Марьинки был ранен украинский пограничник - 13.10.2017 15:33

В результате вражеского обстрела по дорожному коридору Донецк-Курахово был ранен украинский пограничник.

В сообщении Государственной пограничной службы Украины сообщается, что военнослужащий Краматорского пограничного отряда во время выполнения служебных обязанностей на контрольному посту Марьинка получил огнестрельное ранение в плечо. По пункту работал снайпер вооруженных незаконных формирований.

В настоящий момент жизни и здоровью раненного бойца ничего не угрожает. Его немедленно госпитализировали в больницу в Курахово.

По данным Министерства обороны Украины, в течение прошедших суток российско-террористические войска практически в два раза снизили количество обстрелов. За прошедшие сутки был ранен один украинский военный - в районе Крымского.

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