В районе Марьинки был ранен украинский пограничник- 13.10.2017 15:33
В результате вражеского обстрела по дорожному коридору Донецк-Курахово был ранен украинский пограничник.
В сообщении Государственной пограничной службы Украины сообщается, что военнослужащий Краматорского пограничного отряда во время выполнения служебных обязанностей на контрольному посту Марьинка получил огнестрельное ранение в плечо. По пункту работал снайпер вооруженных незаконных формирований.
В настоящий момент жизни и здоровью раненного бойца ничего не угрожает. Его немедленно госпитализировали в больницу в Курахово.
По данным Министерства обороны Украины, в течение прошедших суток российско-террористические войска практически в два раза снизили количество обстрелов. За прошедшие сутки был ранен один украинский военный - в районе Крымского.
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