



НАБУ завели дело против министра инфраструктуры - 13.10.2017 13:58

Расследование уголовного производства Национальным антикоррупционным бюро в отношении главы Мининфраструктуры Украины Владимира Омеляна проводится с 26 мая 2017 года. Дело касается незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации.

По сообщениям детективов, Омелян вместе с семьей проживает с декабря 2016 года в доме стоимостью 7 миллионов гривен. Дом является собственностью двоюродной племянницы министра. Кроме того, в пользовании чиновника также находится автомобиль, который якобы принадлежит его брату. Цена авто составляет 1,6 миллиона гривен. Между тем, в декларации о доходах Омеляна не числится ни автомобиль, ни дорогой дом.

В декларации также указано место жительства министра - это квартира его жены.

Государственная фискальная служба также отмечает, что официальных доходов, которые позволили бы родственнице Омеляна приобрести такую такую недвижимость, не было.

Согласно решению суда от 26 сентября, детективы НАБУ поулчили доступ к информации мобильного номера Омеляна (оператор Киевстар) за период с 1 декабря 2016 года по 1 января 2017 года. Суд не разрешил предоставить доступ к данным телефоны родственников министра и его водителей.

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