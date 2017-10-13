На Сторожинеччині сталось смертельне ДТП- 13.10.2017 09:26
Поліцейські встановлюють причини та обставини трагічної автопригоди. Слідчими призначено низку експертиз.
Близько опівночі 11 жовтня на автодорозі «Чернівці-Сторожинець» у селі Глибочок 38-річний водій автомобіля «БМВ» на іноземній реєстрації скоїв наїзд на 49-річного місцевого жителя.
Від травм, отриманих внаслідок автопригоди, потерпілий помер на місці події. Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу. Зі слів водія іномарки, загиблий раптово вибіг на проїзджу частину і він не встиг зреагувати.
За фактом даної ДТП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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