Оренда офісів в Чернівцях! 100 грн/м2- 12.10.2017 19:01
Офісні приміщення у Чернівцях 2017 необхідні практично будь-якому бізнесу, націленому на працю, розвиток і успіх. Тому в Чернівцях ринок оренди офісів завжди залишається затребуваним. На пошук відповідного варіанту можна витратити не один день. Якщо ви хочете зняти офіс від власника швидко і недорого, скористайтеся даною статею нашого сайту. Серед сотень варіантів оренди офісів Чернівців ви неодмінно знайдете відповідний під ваші вимоги.
Пропонуємо оренду офісів в районі ТЦ Майдан Чернівці, євроремонт в коридорах та в усіх офісах. Площі офісів від 10 до 275 м2. Цілодобовий доступ до офісів. Охорона. Парковка.
Ціна 100 грн м2.
Тел. (050) 95139-04, (099) 075-39-16
Дивіться фото:
Щоб зробити процес підбору офісу в Чернівцях максимально простим і швидким, ми надамо поради. Вам потрібно знати параметри підбору:
район розташування офісів, які здаються в оренду;
площу офісних приміщень;
близькість до певних зупинок транспорту або головних доріг;
загальну площу приміщення;
орієнтовну ціну за кв.м .;
по класу будівлі;
по плануванню;
терміни оренди;
тип стоянки і багато іншого.
Також буде не зайвим побачити фото офісів, щоб візуально оцінити пропозицію.
Де зняти офісне приміщення від власника у Чернівцях?
Скільки часу ви витрачаєте на пошук нового офісу в місті Чернівці? Залежно від ситуації на це йде тиждень, місяць, квартал. Знайти чинну пропозицію з вигідними умовами непросто. Оренда комерційної нерухомості будь-якого класу у нашому місті ускладнюється через довгий ланцюжок посередників, кожен з яких робить націнку на первісну вартість площ. Доводиться сильно переплачувати або витрачати час і сили на пошук відповідних варіантів. Нести додаткові витрати. Ми пропонуємо офіси в бізнес-центрі в районі ТЦ Майдан (Червоноармійська-Проспект Незалежності):
З нашим сайтом ви можете орендувати приміщення в Чернівцях без посередників і комісії! Вартість для орендаря починається від 100 грн/м2 на місяць.
Особняки і будівлі в оренду Чернівці
Оренда приміщень під офіс в Чернівцях
Оренда офісу клас A з обробкою
Оренда офісу клас B з обробкою
Оренда офісу клас A без обробки
Оренда офісу клас B без обробки
Торгові площі в ТЦ в оренду
Магазини в оренду на першій лінії
Магазини в оренду поруч з метро
Інші торговельні приміщення
Приміщення під ресторан в оренду
Банківські приміщення в оренду
Приміщення під центри в оренду
Інші приміщення в оренду
Оренда складів у Чернівцях
Оренда складів Чернівці та область
Складські комплекси в оренду Чернівцях і областігороде Чернівці
Оренда майданчиків в Чернівцях
Майданчики в оренду в Чернівцях
Бізнес центри Чернівців
Торгові центри Чернівців
Наша команда робить ринок більш прозорим і доступніше для клієнтів. Кожен консультант компанії може виступити в якості вашого штатного співробітника або як незалежний експерт. Ми добиваємося зменшення витрат, допомагаючи вашому бізнесу розвиватися, поділяємо інтереси клієнта і не випускаємо з уваги навіть незначні деталі. Довірте нам складні і масштабні завдання. Наші консультанти готові прийти на допомогу в будь-який момент!
Коментарі (0)
Другие новости:
- 12.10.2017 17:27
- 12.10.2017 16:33
- 12.10.2017 15:04
- 12.10.2017 13:44
- 12.10.2017 13:27
- 12.10.2017 12:16
- 12.10.2017 12:07
- 12.10.2017 11:47
- 12.10.2017 11:22
- 12.10.2017 10:56