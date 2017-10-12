Оренда офісів в Чернівцях! 100 грн/м2

- 12.10.2017 19:01
Оренда офісів в Чернівцях! 100 грн/м2

Офісні приміщення у Чернівцях 2017 необхідні практично будь-якому бізнесу, націленому на працю, розвиток і успіх. Тому в Чернівцях ринок оренди офісів завжди залишається затребуваним. На пошук відповідного варіанту можна витратити не один день. Якщо ви хочете зняти офіс від власника швидко і недорого, скористайтеся даною статею нашого сайту. Серед сотень варіантів оренди офісів Чернівців ви неодмінно знайдете відповідний під ваші вимоги.

Пропонуємо оренду офісів в районі ТЦ Майдан Чернівці, євроремонт в коридорах та в усіх офісах. Площі офісів від 10 до 275 м2. Цілодобовий доступ до офісів. Охорона. Парковка. 

Ціна 100 грн м2.

 Тел. (050) 95139-04, (099) 075-39-16

Дивіться фото:

Щоб зробити процес підбору офісу в Чернівцях максимально простим і швидким, ми надамо поради. Вам потрібно знати параметри підбору:

район розташування офісів, які здаються в оренду;

площу офісних приміщень;

близькість до певних зупинок транспорту або головних доріг;

загальну площу приміщення;

орієнтовну ціну за кв.м .;

по класу будівлі;

по плануванню;

терміни оренди;

тип стоянки і багато іншого.

Також буде не зайвим побачити фото офісів, щоб візуально оцінити пропозицію.

Де зняти офісне приміщення від власника у Чернівцях?

Скільки часу ви витрачаєте на пошук нового офісу в місті Чернівці? Залежно від ситуації на це йде тиждень, місяць, квартал. Знайти чинну пропозицію з вигідними умовами непросто. Оренда комерційної нерухомості будь-якого класу у нашому місті ускладнюється через довгий ланцюжок посередників, кожен з яких робить націнку на первісну вартість площ. Доводиться сильно переплачувати або витрачати час і сили на пошук відповідних варіантів. Нести додаткові витрати. Ми пропонуємо офіси в бізнес-центрі в районі ТЦ Майдан (Червоноармійська-Проспект Незалежності):

З нашим сайтом ви можете орендувати приміщення в Чернівцях без посередників і комісії! Вартість для орендаря починається від 100 грн/м2  на місяць.

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Платинова Буковина, Чернівці

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