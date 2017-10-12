На Буковині розшукуються неповнолітні- 12.10.2017 12:07
Поліція Буковини закликає небайдужих громадян допомогти у пошуках безвісти зниклих Стародуб Тетяни Віталіївни, 2001 року народження та Савко Іванни Віталіївни, 2004 року народження, котрі є вихованками Чернівецького притулку для дітей.
11 жовтня 2017 року близько 22 години 20 хвилин неповнолітні дівчата пішли з медичного закладу, де перебували на обстежені, та до цього часу не повернулися.
Стародуб Тетяна була одягнута в байку темного кольору та сині джинси, а Савко Іванна – в куртку-жилетку та джинси синього кольору.
У разі виявлення місцезнаходження розшукуваних, повідомте про їхнє місцеперебування за номерами (095) 332-32-76, (050) 146-11-35 або на спецлінію 102.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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