Крадія в Чернівцях спіймали по гарячих слідах

- 12.10.2017 09:17
Крадія в Чернівцях спіймали по гарячих слідах

Зловмисник навіть не встиг розпорядитися викраденим майном. За скоєне йому загрожує кримінальна відповідальність.

До Чернівецького відділу поліції звернувся 37-річний працівник одного із супермаркетів міста. Чоловік повідомив, що з магазину викрали засоби особистої гігієни, продукти харчування та спиртні напої.

Завдяки злагодженій роботі працівників карного розшуку вдалося швидко встановити особу крадія. Ним виявився 36-річний житель села Чагор Глибоцького району. Порушник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Крадію оголошено підозру у вчиненні злочину та йому обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжка чернівці, пограбування супермаркету чернівці

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