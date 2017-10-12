



Крадія в Чернівцях спіймали по гарячих слідах - 12.10.2017 09:17

Зловмисник навіть не встиг розпорядитися викраденим майном. За скоєне йому загрожує кримінальна відповідальність.



До Чернівецького відділу поліції звернувся 37-річний працівник одного із супермаркетів міста. Чоловік повідомив, що з магазину викрали засоби особистої гігієни, продукти харчування та спиртні напої.

Завдяки злагодженій роботі працівників карного розшуку вдалося швидко встановити особу крадія. Ним виявився 36-річний житель села Чагор Глибоцького району. Порушник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Крадію оголошено підозру у вчиненні злочину та йому обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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