Крадія в Чернівцях спіймали по гарячих слідах- 12.10.2017 09:17
Зловмисник навіть не встиг розпорядитися викраденим майном. За скоєне йому загрожує кримінальна відповідальність.
До Чернівецького відділу поліції звернувся 37-річний працівник одного із супермаркетів міста. Чоловік повідомив, що з магазину викрали засоби особистої гігієни, продукти харчування та спиртні напої.
Завдяки злагодженій роботі працівників карного розшуку вдалося швидко встановити особу крадія. Ним виявився 36-річний житель села Чагор Глибоцького району. Порушник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Крадію оголошено підозру у вчиненні злочину та йому обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Триває досудове розслідування.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
Коментарі (0)
Другие новости:
- 12.10.2017 15:04
- 12.10.2017 13:44
- 12.10.2017 13:27
- 12.10.2017 12:16
- 12.10.2017 12:07
- 12.10.2017 11:47
- 12.10.2017 11:22
- 12.10.2017 10:56
- 12.10.2017 10:20
- 12.10.2017 09:47