Черновицких хакер украл у мобильного оператора 1 млн грн

- 11.10.2017 12:00
Черновицких хакер украл у мобильного оператора 1 млн грн

Житель Черновцов осуществил незаконное вмешательство в работу сервера одного из крупнейших мобильных операторов Украины. В результате он воспользовался присвоенным себе правом админа и обеспечил по сути безлимитное использование 3G-интернетом на год. Сумма, в которую оценили ущерб, нанесенный черновицким хакером, превысила 1 миллион гривен.

Отметим, что представители одного из крупнейших провайдеров мобильной связи обратились в полицию, сообщил, что в работу сети и компьютерных систем компании неизвестные лица осуществили вмешательство. Были проведены необходимые оперативно-разыскные работы, в результате которых удалось задержать 29-летнего ченовчанина.

Как выяснилось, хакер осуществил вмешательство в работу компьютерных сетей компании еще в начале года. Использовав технику подбора паролей, мужчина с помощью биллинговой системы пополнил ри своих личных счета на сумму порядка миллиона гривен. Кроме того, мужчина в июле нынешнего года использовал более 100 скретч-карт для пополнения мобильной связи этого же оператора, и сумма на картах составила в целом более 10 тысяч гривен.

Поместу проживания задержанного был проведен обыск, в результате которого были обнаружены и изъяты среди прочего 3G-модебы с измененнными номерами ESN.

По данному происшествию продолжается следствие. Также было открыто уголовное производство.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: хакер черновцы, безлимитный 3g интернет

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