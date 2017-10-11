



Чехи извиняются за слова Земана об аннексии Крыма - 11.10.2017 10:40

Посольство Украины в Чешской республике получило массу писем от чехов с извинениями по поводу заявления президента страны Милоша Земана. Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Напомним, что президент Чехии Милош Земан заявил в ходе Парламентской ассамблеи Совета Евровы заявил, что аннексия Крыма Россией - это законченное дело, и Украине необходимо смириться с этим и дать согласие на компенсацию.

Перебийнис выразил благодарность всем людям, которые направили письма со словами поддержки и извинения. Чиновник отметил, что миллионы чехов - это друзья Украины, которые солидарны в борьбе против страны-агрессора, которой является Россия.

Свои извинения за заявление президента Земана также принес министр сельского хозяйства Чехии Мариан Юречка. Евродепутат от Чехии Павел Теличка также присоединился к извинениям. Он отметил, что прозвучавшее является, мягко говоря, безумием.

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