Чехи извиняются за слова Земана об аннексии Крыма- 11.10.2017 10:40
Посольство Украины в Чешской республике получило массу писем от чехов с извинениями по поводу заявления президента страны Милоша Земана. Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
Напомним, что президент Чехии Милош Земан заявил в ходе Парламентской ассамблеи Совета Евровы заявил, что аннексия Крыма Россией - это законченное дело, и Украине необходимо смириться с этим и дать согласие на компенсацию.
Перебийнис выразил благодарность всем людям, которые направили письма со словами поддержки и извинения. Чиновник отметил, что миллионы чехов - это друзья Украины, которые солидарны в борьбе против страны-агрессора, которой является Россия.
Свои извинения за заявление президента Земана также принес министр сельского хозяйства Чехии Мариан Юречка. Евродепутат от Чехии Павел Теличка также присоединился к извинениям. Он отметил, что прозвучавшее является, мягко говоря, безумием.
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