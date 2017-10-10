



В Украине создадут сеть учреждений профтехобразования - 10.10.2017 17:16

В Кабмин Министерство образования и науки Украины внесло предложение о выделении 100 миллионов гривен из государственного бюджета на 2018 на создание и развитие в Украине центров профессионально-технического образования.

По словам заместителя главы МОН Украины Павла Хобзея, Кабинет министров поддержал данное предложение.

Стоимт отметить, что Одесская областная государственная администрация уже приступила к реализации лозунга, согласно которому профтехобразование позволит ускорить социально-экономическое развитие региона. Действующее правительство заинтересовано в создании и развитии сети цучреждений профессионально-технического образования, и ответило согласием на выделение на проект 100 миллионов гривен.

По одному из направлений, в котором работает профильный департамент Министерства образования, предусматривается изменения содержания профессионально-технического образования, базой для которого служат новые стандарты и модульный подход, а также требования ЕС к профессиям. Второе направление предусматривает создание в областях Украины новых учебно-практических центров. В рамках третьего направления усилия ведомства будут сосредоточены на том, чтобы учащиеся имели наилучшие условия для получения знаний и приобретения необходимых профессионально-технических навыков.

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