На Головной в Черновцах пробки из-за ремонта брусчатки- 10.10.2017 11:58
Работники коммунального предприятия "Миськшеп" работают на проезжей части по улице Головной, в районе стадиона Буковина.
О ремонтных работах сообщают в пресс-службе Черновицкого городского совета.
Коммунальники осуществляют работы по перекладке брусчатки на Головной.
В связи с проводимыми работами на участке дороги в районе стадиона образовались заторы, движение транспорта несколько осложнено.
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