



На Головной в Черновцах пробки из-за ремонта брусчатки - 10.10.2017 11:58

Работники коммунального предприятия "Миськшеп" работают на проезжей части по улице Головной, в районе стадиона Буковина.

О ремонтных работах сообщают в пресс-службе Черновицкого городского совета.

Коммунальники осуществляют работы по перекладке брусчатки на Головной.

В связи с проводимыми работами на участке дороги в районе стадиона образовались заторы, движение транспорта несколько осложнено.

Платиновая Буковина, Черновцы

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