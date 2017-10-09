Тепло в школах и больницах Черновцов подадут с 10 октября- 09.10.2017 12:50
Как стало известно, в понедельник, 9 октября, Черновцытеплокоммунэнерго начинает распломбировать котельни.
По словам директора коммунального предприятия Александра Меленчука, уже с завтрашнего дня - 10 октября - на объекты социальной сферы начнут подавать отопление. Это означает, что уже завтра потеплеют батареи в детских садах, больницах, поликлиниках и школах.
Буквально через пару дней станет теплее и в домах черновчан. Как обычно, жилой фонд подключают к отоплению сразу после объектов социальной сферы. Стоит отметить, что отопление дадут раньше, чем 15 октября.
По словам Меленчука, некоторые котельни обслуживают в микрорайоне и школу, и многоэтажные дома. Соответственно, если в школе дадут отопление, то и в квартирах также станет тепло.
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