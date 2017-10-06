



Когда в Украине переводят часы на зимнее время 2017 - 06.10.2017 16:22

Осенью в Украине принято переходить на зимнее сезонное время. Когда в 2017 году Украина переходит на зимнее время?

Отметим, что традиционно перевод часов на зимнее время осуществляется 4:00 последнего воскресенья октября, то есть, в ночь с субботы на воскресенье. В нынешнем году перевод часов приходится на 29 октября. Часы следует перевести на час назад, то есть, на утренний сон придется на один час больше.

Врачи выступают против перевода часов на сезонное время - как на зимнее, так и на летнее. Дело в том, что организму необходимо будет потратить некоторое время, чтобы адаптироваться к сдвигу времени на час назад, что чревато стрессами и ухудшением самочувствия. Из-за ряда факторов некоторые страны приняли решение отказаться от сезонного перевода часов.



Автором идеи сезонного времени стал Бенджамин Франклин, потому можно сказать, что традиция переводить время возникла еще в XVII столетии. Франклин обратил внимание, что сдвиг времени всего на один час позволил бы людям работать дольше при естественном освещении и сэкономить использовавшие в то время ресурсы для освещения - масло для ламп и свечи.

Официальный переход на летнее время для Англии и Гремании произошел в 1916 году с той же лецью - экономить энергоресурсы. Более ста стран по всему миру переводит стрелки часов на час вперед весной, а осенью - наоборот.

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