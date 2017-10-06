



На Буковині зловмисники викрали два мотоцикли - 06.10.2017 09:22

Уночі невідомі зловмисники привласнили собі два дорожніх мотоцикли, які належать жителям села Великий Кучурів. Сума викраденого становить 21 000 гривень.

Близько шостої години ранку, виявивши відсутність своїх трьохколісних транспортних засобів поблизу місця роботи, двоє молодиків одразу звернулися до поліції.

Виїздом на місце події слідчо оперативна група встановила, що невідомий шляхом вільного доступу заволодів мопедами марки «Вайпер» різних моделей, які знаходились на території одного з місцевих заводів. У ході розшукових заходів поліцейські виявили вищевказані мопеди неподалік від місця події та встановили осіб, причетних до скоєння даного злочину. Зловмисниками виявилися 27-и та 20-тирічний односельці потерпілих. Чоловіки пояснили свої дії тим, що в такий спосіб їм просто кортіло пожартувати.

За даним фактом поліцейськими відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Речові докази правоохоронці вилучили. На разі тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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