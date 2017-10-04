



Что помогает увеличить стрессоустойчивость - 05.10.2017 10:41

Причинами хронического стресса могут стать различные моменты, к примеру, загрязнение воздуха, шумовое загрязнение, большое скопление людей. Все это приводит к развитию стрессов и в некоторых случаях может привести даже к более серьезным проблемам, например, подтолкнуть к депрессии и даже шизофрении.

По словам ученых-психологов из Института изучения образования имени Макса Планка, приближенность к природе также оказывает немалое влияние на психологическое состояние человека. Особенно влияет на человека близость водоемов, лесов и даже парков и скверов.

Было проведено исследование при участии 341 человека, возраст которых составлял 61-82 года. Участникам эксперимента необходимо было выполнять различные задания, чтобы специалисты смогли дать оценку их памяти и умственным способностям. Также МРТ позволило изучить участки головного мозга, которые ответственны за работу со стрессом.

Как выяснилось, место жительства оказывает влияние на здоровье мозга. Было установлено, что приближенность места жительства к лету обеспечивает более здоровые структуры зоне мозга, которая известна как амигдала. Так, чем ближе люди жили к лесам, паркам, озерам, тем они могли лучше справляться со стрессовыми ситуациями.

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