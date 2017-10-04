Для єдинників 3 групи податкова декларація за 9 місяців подається за новою формою

- 05.10.2017 09:56
Для єдинників 3 групи податкова декларація за 9 місяців подається за новою формою

Платники єдиного податку третьої групи подають до органів фіскальної служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.
Форма Податкової декларації платника єдиного податку третьої групи, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №578, що зазнала змін відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 17.03.2017 № 369 (набув чинності 05.05.2017р.).

Згідно з Податковим кодексом України, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст.102 ПКУ) платник податків самостійно, у тому числі за результатами електронної перевірки, виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст.50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

З огляду на вищезазначене, нова форма Податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (у редакції Наказу №369) використовується платниками єдиного податку третьої групи для складання звітності за 9 місяців 2017 року, у тому числі і для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди, починаючи з 01 жовтня 2017 року.

Тобто, платникам єдиного податку третьої групи необхідно подати Податкову декларацію за 9 місяців 2017 року за новою формою до 9 листопада включно.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

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