



Беларусь согласна и дальше принимать переговоры по Донбассу - 04.10.2017 16:35

Беларусь планирует в дальнейшем содействовать работе Трехсторонней контактной группы и подгрупп по Донбассу и продолжит предоставлять площадку для переговоров.

С таким заявлением выступил глава беларусского МИДа Владимир Макей во время встречи с послом Мартином Сайдиком, который является специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Участники переговоров обсудили ряд вопросов, в частности, касаемо реализации Минских договоренностей, а также урегулирования ситуации на востоке Украины.

Также сегодня в Минске прошли встречи рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы, а также стартовала встреча участников собственно Трехсторонней контактной службы.

Платиновая Буковина

Всі новини