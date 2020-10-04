Сбежавшие с фермы страусы пробежали 50 км

- 04.10.2017 12:13
Сбежавшие с фермы страусы пробежали 50 км

В Китае произошел инцидент на страусиной ферме в городе Фошань, что в провинции Гуандун. Пятеро питомцев фермы выбежали на оживленную магистраль и пробежали достаточно большое расстояние.

Птиц поймали только после того, как они пробежали около 50 километров, то есть, практически марафон. Страусы замедлились, ведь после такого рывка они наверняка устали. На одном из перекрестков они снизили скорость, и полицейские смогли поймать двоих бегунов. Еще двоих страусов помогли поймать прохожие на автобусной остановке, и пятого остановил хозяин фермы, который также бросился на поиски сбежавших птиц.

Хозяин страусиной фермы отметил, что в вольере, где сидели птицы, им удалось выдавить дверь и сломать проволочный крючок.

Пробежавших настоящий марафон страусов вернули на ферму. Вскоре, к сожалению, четверо из пяти бегунов умерли от истощения, ведь им пришлось пробежать почти 50 километров в жаркую погоду, практически не останавливаясь.

 

Платиновая Буковина

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