



За сутки боевики устроили 22 обстрела позиций ВСУ - 04.10.2017 11:50

По позициям украинских силовиков в зоне АТО боевики за прошедшие сутки, 3 октября, открывали стрельбу порядка 22 раз. В результате обстрелов один из украинских бойцов был ранен. Ответный огонь на поражение открывался в 17-ти случаях.

Наибольшее количество обстрелов боевиков пришлось по Приморскому направлению. Представители незаконных военно-террористических формирований открывали огонь из минометов различного калибра, а также из запрещенных видов вооружения, который должны быть отведщены в соответствии с Минскими договоренностями. По позициям в районе Широкино террористы вели огонь в течение часа из установки "Град Партизан", крупнокалиберного пулемета и гранатометов. Также позднее здесь велся огонь из миномета калибра 82 мм.

По опорному пункту в районе Талаковки боевики вели обстрел из РСЗО "Град", обстрел длился с 18:00 до 2:00, и за этот период террористы выпустили 38 реактивных снарядов. Также обстрел осуществлялся по жилому сектору поселка Водяное - здесь боевики применяли минометы 120-мм калибра.

На Донецком направлении в течение прошлых суток боевики открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов два раза, на позициях недалеко от Невельского и Авдеевки. Террористы также обстреляли позициии в районе шахты Бутовка. населенных пунктов Майорск и Зайцево.

Обстрелы украинских позиций на луганском направлении также имели место в течение прошедших суток. Боевики осуществили четыре обстрела по позициям в районе Трехизбенки из стрелкового оружия и гранатомета.

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