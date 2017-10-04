Магнитные бури на октябрь 2017- 04.10.2017 11:02
Что касается магнитных бурь, то в октябре геомагнитная обстановка на Земле будет относительно спокойной.
Между тем, эксперты отмечают, что в этом месяяце без магнитных бурь все же не обойдется.
1 октября имели место слабые колебания геомагнитного поля. Слабые магнитные бури прогнозируются на вторую декаду месяца.
Итак, в период с 10 по 14 октября ожидаются слабые геомагнитные бури - уровня G1 по пятибальной шкале.
24, 25 и 26 октября ожидаются слабые магнитные бури - уровня G1 и G2.
В дни магнитных бурь метеозависимым людям стоит поберечь свое здоровье. Стоит в эти дни избегать стрессовых ситуаций, не перенапрягаться, отказаться от употребления спиртного и тяжелой для пищеварения еды. Магнитные бури могут сопровождаться ухудшением самочувствия, мигренями, бессонницей, раздражительностью, слабостью, повышением давления, учащением пульса. В эти дни стоит побольше отдыхать, проводить время на открытом воздухе, не забывать о приеме лекарств, если это необходимо.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 04.10.2017 16:35
- 04.10.2017 16:08
- 04.10.2017 15:18
- 04.10.2017 15:11
- 04.10.2017 14:56
- 04.10.2017 14:15
- 04.10.2017 13:44
- 04.10.2017 13:09
- 04.10.2017 12:13
- 04.10.2017 11:50