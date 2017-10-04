



Магнитные бури на октябрь 2017 - 04.10.2017 11:02

Что касается магнитных бурь, то в октябре геомагнитная обстановка на Земле будет относительно спокойной.

Между тем, эксперты отмечают, что в этом месяяце без магнитных бурь все же не обойдется.

1 октября имели место слабые колебания геомагнитного поля. Слабые магнитные бури прогнозируются на вторую декаду месяца.

Итак, в период с 10 по 14 октября ожидаются слабые геомагнитные бури - уровня G1 по пятибальной шкале.

24, 25 и 26 октября ожидаются слабые магнитные бури - уровня G1 и G2.

В дни магнитных бурь метеозависимым людям стоит поберечь свое здоровье. Стоит в эти дни избегать стрессовых ситуаций, не перенапрягаться, отказаться от употребления спиртного и тяжелой для пищеварения еды. Магнитные бури могут сопровождаться ухудшением самочувствия, мигренями, бессонницей, раздражительностью, слабостью, повышением давления, учащением пульса. В эти дни стоит побольше отдыхать, проводить время на открытом воздухе, не забывать о приеме лекарств, если это необходимо.

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