Порошенко подписал секретный указ- 04.10.2017 09:55
Президент Украины Петр Порошенко поставил подпись под указом, которым вводится в действие секретное решение СНБО от 13 сентября 2017. Данным указом вступают в силу изменения в решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 28 августа 2015 года, которое предусматривает военно-техническое сотрудничество Украины с дргими государствами.
На секретаря СНБО Александра Турчинова были возложены обязанности по контролю за выполеннием решения СНБО.
Ранее сообщалось о проведении двусторонней встречи главы СНБО Турчинова и специального помощника президента США по вопросам кибербезопасности Джошем Слайтманом. Встреча была посвящена кибербезопасности, и США пообещали, что предоставят Украине допсредства, которые помогут стране реализовать меры по укреплению информационной безопасности.
Мари Йованович, которая является послом США, отметила, что Украина также получит от США более 5 миллионов долларов в качестве помощи в кибербезопасности. Всме это поможет Украине укрепить силы и действовать более эффективно с области уменьшения, предотвращения и восстановления от кибератак.
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