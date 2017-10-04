В Черновцах пройдет международный турнир по армрестлингу ArmfightChernivtsi 2017

- 04.10.2017 09:30
В Черновцах пройдет международный турнир по армрестлингу ArmfightChernivtsi 2017

В Черновцах вскоре пройдут международные соревнования по армрестлингу. В соревнованиях с украинскими спортсменами за победу будут бороться армрестлеры из Румынии, Швеции и Греции. Спортсмены сразятся за звание лучшего 5 октября в рамках чемпионата ArmfightChernivtsi 2017.

В украинскую команду вошли Степан Шинкарук, Игорь Унгурян, Мариус Байка, Дмитрий Руленко, Радиц Заец, Александр Перчик.

Соревнования будут проходить в шесть поединков каждый по шесть раундов, в которых свои умения покажут лучшие украинские и европейские атлеты. Также для публики будут дефилировать модели агентства ShowTime.

По словам заместителя главы Федерации армспорта Украины Владимира Дороша, Чреновцы уже третий раз принимают соревнования по армрестлингу. Впрочем, такой турнир будет проводиться в Украине впервые, речь идет как о составе участников, так и о качестве организаци.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: ArmfightChernivtsi 2017, армрестлинг черновцы

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