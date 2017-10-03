



В Целановском центре устроят показ исторического кино - 03.10.2017 16:11

В Литературном целановском центре в рамках единственного исторического кинофестиваля Украины и Румынии покажут три исторических фильма. Показ проходит в рамках фестиваля "Дни исторического кино на Буковине".

Каждый из показов начинается в 19:00.

3 октября зрителям предложат фильм "Мечтательные" от Рут Беккерман, который раскроет отношения между поэтесой Ингеборг Бахман и поэтом Паулем Целаном, которые переписывались в течение почти 20 лет.

4 октября состоится показ фильма "Сувенир из Ясс", который расскажет о Ясском погроме.

5 октября будет показана романтическая драма Раду Михайлену "История любви", сценарий для которой написала Марсия Романо. Эта кинолента раскрывает историю любви и одиночества.

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