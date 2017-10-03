В Целановском центре устроят показ исторического кино- 03.10.2017 16:11
В Литературном целановском центре в рамках единственного исторического кинофестиваля Украины и Румынии покажут три исторических фильма. Показ проходит в рамках фестиваля "Дни исторического кино на Буковине".
Каждый из показов начинается в 19:00.
3 октября зрителям предложат фильм "Мечтательные" от Рут Беккерман, который раскроет отношения между поэтесой Ингеборг Бахман и поэтом Паулем Целаном, которые переписывались в течение почти 20 лет.
4 октября состоится показ фильма "Сувенир из Ясс", который расскажет о Ясском погроме.
5 октября будет показана романтическая драма Раду Михайлену "История любви", сценарий для которой написала Марсия Романо. Эта кинолента раскрывает историю любви и одиночества.
Коментарі (0)
Другие новости:
КНДР угрожает Японии уничтожением КНДР угрожает Японии в ответ на политику в отношении новых санкций. В Центральном телеграфном агентстве Кореи отметили, что премьер-министр Японии Синдзо
- 03.10.2017 16:57
- 03.10.2017 16:57
Буковинські полісмени вилучили в порушника наркотики на 45 тис грн 2 жовтня працівники Глибоцького відділення поліції в ході відпрацювання території району, на одному із підприємств виявили та вилучили поліетиленовий
- 03.10.2017 16:35
- 03.10.2017 16:35
ЧНУ отмечает 142 года со дня основания Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича отмечает в нынешнем году 142-летие со дня основания. По этому случаю
- 03.10.2017 15:55
- 03.10.2017 15:55
Немец прискакал в школу к внукам на коне Немецкий пенсионер Ханс Ватцль пообещал своим внукам, что однажды заберет их со школы на конях.
- 03.10.2017 14:57
- 03.10.2017 14:57
В Украине стартовал осенний призыв 2017 По сообщению заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Артура Артеменко, который является также начальником Главного управления персонала
- 03.10.2017 14:10
- 03.10.2017 14:10
Нобелевскую премию по физике 2017 присудили за гравитационные волны Лауреатов Нобелевской премии по физике 2017 назвал Нобелевский комитет при Каролинском мединституте. Обладателями премии по физике в нынешнем году стали Райнер Вайс, Барри К. Бариш и Кип С.Торн.
- 03.10.2017 13:41
- 03.10.2017 13:41
В Черновцах будут судить полицеского за взятки В Черновцах патрульного полицейского поймали на получении взятки в размере 800 долларов США.
- 03.10.2017 12:10
- 03.10.2017 12:10
В парке Федьковича в Черновцах стоят площадку для воркаута В парке имени Юрия Федьковича стартовали работы по строительству спортивного комплекса Workout.
- 03.10.2017 11:48
- 03.10.2017 11:48
Побороть грипп помогут искусственные пептиды Способ нейтрализовать самые разнообразные штаммы вируса гриппа отыскали ученые из Научно-исследовательского института Скриппса. Для этого
- 03.10.2017 11:11
- 03.10.2017 11:11
Стрелок из Вегаса располагал арсеналом оружия Правоохранители Лас-Вегаса отметили, что в номере у стрелявшего по посетителям фестиваля Стивена Паддока был обнаружен буквально арсенал оружия. По данным полиции
- 03.10.2017 10:25
- 03.10.2017 10:25