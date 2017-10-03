



Немец прискакал в школу к внукам на коне - 03.10.2017 14:57

Немецкий пенсионер Ханс Ватцль пообещал своим внукам, что однажды заберет их со школы на конях.

Так, 62-летний дедушка сдержал свое обещание, проскакав на коне примерно 550 километров из Абенберга, что недалеко от Нюрнберга, чтобы встретить внуков со школы. Вместе с собой он взял еще двух коней, на одном из которых и путешествовал.

Дорога у Ватцля заняла четыре недели, поскольку он ночевал на конских ранчо, и каждый шестой день дороги делал себе и животным перерыв.

Так, Ханс прибыл с конями Флюгой и Сольфари в Мюнстер, где учатся его внуки, еще в субботу. За детьми он отправился в понедельник, 2 октября. Наконец, спустя почти месяц путешествия дедушка сог сдержать свое обещание и ускакать с детьми из школы.



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