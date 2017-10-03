



В Украине стартовал осенний призыв 2017 - 03.10.2017 14:10

По сообщению заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Артура Артеменко, который является также начальником Главного управления персонала, Украина готовится к осенней призывной кампании. Предполагается призвать для прохождения военной службы в рядах ВСУ и других военных формирований 10460 молодых людей в возрасте от 20 до 27 лет.

Так, 6360 человек планируется призвать для службы в Вооруженных силах Украины, 3500 человек - в Национальную гвардию, и 600 человек - в Государственную специальную службу транспорта.

Что касается призывных комиссий, то они начали свою работу с 2 октября и завершат работу 30 ноября.

Молодое пополнение будет формироваться в пунктах сбора, после чего новобранцев будут направлять в вооруженные части ВСУ и другие военные формирования с 3 октября по 28 ноября. Стоит также отметить, что новобранцев будут направлять в ряды Вооруженных сил Украины только через учебные центры ВСУ. По словам генерал-лейтенанта Артеменко, призывников не будут направлять в зону проведения антитеррористической операции.

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