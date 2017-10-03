



Стрелок из Вегаса располагал арсеналом оружия - 03.10.2017 10:25

Правоохранители Лас-Вегаса отметили, что в номере у стрелявшего по посетителям фестиваля Стивена Паддока был обнаружен буквально арсенал оружия. По данным полиции, они обнаружили в номере 42 единицы оружия.

Так, в номере гостиницы Mandalay Bay было обнаружено 23 едининцы огнестрельного оружия. В доме Паддока в Меските также находились еще 19 единиц оружия.

Отметим, по последним данным в Лас-Вегасе в результате перестрелки в ночь на 2 октября погибли 59 человек. 527 человек получили различного рода ранения. В полиции затрудняются озвучить мотив атаковавшего. Ни с какими уголовными обвинениями ранее Паддок не сталкивался, потому очень трудно сказать, чем именно он руководствовался, открыв стрельбу. Сейчас ведутся поиски брата стрелявшего.

В США 2 октября был объявлен пятидневный траур. Также временно свою работу из-за случившегося прекратил международный аэропорт Мак-Карран в Лас-Вегасе.

Ответственность за случившееся взяли на себя террористы "Исламского государства".

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