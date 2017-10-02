Чернівчанин вбив чоловіка під час захисту жінки

- 02.10.2017 17:04
Чернівчанин вбив чоловіка під час захисту жінки

За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, працівники поліції відкрили кримінальне провадження. Тепер підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Під ранок 30 вересня до поліції надійшло повідомлення про мертвого чоловіка в під’їзді одного з чернівецьких будинків.

Виїхавши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції встановила особу померлого – 41-річного раніше судимого місцевого жителя. Під час огляду тіла було виявлено рани і садни голови та тулуба. Судово-медична експертиза підтвердила, що чоловік помер внаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень.

В ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили обставини смерті чоловіка. Як з’ясувалося, тієї ночі 26-річний місцевий житель побачив, як потерпілий ображає свою знайому. Намагаючись зупинити кривдника, перехожий зробив йому зауваження. Між чоловіками виникла суперечка, яка переросла в бійку. Відгамселивши свого супротивника, «захисник» втік з місця злочину.

Працівники поліції знайшли та затримали нападника. Чоловікові оголошено підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 (Умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: захист умисне вбивство, поліція чернівців вбивство

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

У жителя Боян вилучили наркотики на 150 тис грн Порушник зберігав та вирощував наркотичні речовини в себе вдома. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
- 02.10.2017 16:52
Правительство прогнозирует подорожание коммуналки в 2018 году В 2018 году коммунальные услуги могут подорожать, и рост тарифов ожидается на уровне до 20%. Такой прогноз дают
- 02.10.2017 16:23
В Черновцах заминировали больницу на Фастовской Полиция в Черновцах получила сообщение о заминировании больницы скорой помощи на улице Фастовской. На территории больницы, как сообщается, была обнаружена
- 02.10.2017 15:47
Понад 1,5 млрд грн податків сплачено в Чернівцях Упродовж дев’яти місяців цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до зведеного бюджету 1525,9 млн. грн
- 02.10.2017 15:37
На Буковине карантин из-за вспышки кори В Путильском районе Черновицкой области, в школе села Усть-Путила была зафиксирована вспышка кори. Из-за заболевания было принято решение закрыть
- 02.10.2017 15:24
За вихідні на Чернівеччині - два ДТП з постраждалими Чернівчанка отримала травму на автовокзалі обласного центру, а чоловік – на одному з автошляхів Новоселиччини. Обидвох потерпілих госпіталізували
- 02.10.2017 13:27
Названы победители Нобелеской премии по медицине Сегодня стали известны имена обладателей Нобелевской премии 2017 по медицине и физиологии. награду разделят между собой ученые из США, которые открыли молекулярные механизмы
- 02.10.2017 13:00
Украина практически готова к отопительному сезону К отопительному сезону на 99,9% готовы социальные объекты. Кроме того, на 99,4% готовы объекты жилого сектора, и на 99% готовы к старту сезона котельные, как информирует глава Минрегионразвития
- 02.10.2017 12:47
При обстреле в Лас-Вегасе погибло 20 человек В Лас-Вегасе во время музыкального фестиваля по посетителям была открыта стрельба. В результате происшествия, которое имело место в ночь 2 октября
- 02.10.2017 12:28
Как стимулировать себя к похудению Похудение - долгий процесс, который необходимо контролировать и осуществлять правильно. Чтобы стимулировать избавление от лишних килограммов и ускорить его, необходимо
- 02.10.2017 11:34

Всі новини