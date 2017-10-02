Боевики обстреляли КПП Майорск

- 02.10.2017 11:18
Боевики обстреляли КПП Майорск

По информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации на Донбассе, на прошедших выходных боевики осуществили обстрел поселка Зайцево, а также КПП Майорск, что в Донецкой области.

В пресс-центре штаба АТО отмечают, что обстрел Зайцевого произошел в субботу, 30 сентября, при этом, боевики применяли крупнокалиберные пулемены и стрелковое оружие. На следжующий день был открыт огонь по контрольно-пропускному пункту Майорск прямо перед началом его работы.

Пограничники отмечают, что в помещении модуля для оформления документов были обнаружены повреждения - отверствия от пуль калибра 7,62 мм. Саму же пулю обнаружили в одной из стен помещения - другую стену пуля прошила на вылет, после чего застряла.

Сотрудники КПП сообщили наблюдателям украинской стороны Совместного центра по контролю и координации о произошедшем, в результате специалисты зафиксировали факт обстрела. В ночное время суток контрольно-пропускной пункт не работает, потому в результате обстрела ни пострадавших, ни жертв нет.

За прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 14 обстрелов. Украинская сторона понесла потери - один военный погиб в результате разорвавшейся мины.

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