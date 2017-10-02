



Во время референдума в Каталонии пострадало 800 человек - 02.10.2017 09:11

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который сопровождался стычками участников с полицией. Как стало известно по сообщениям медиков, всего насчитывается 844 пострадавших, в том числе, и 33 в результате столкновений.

Серьезные ранения получили по меньшей мере двое человек. Один из них пережил сердечный приступ, второй получил ранение в глаз резиновой пулей.

Отметим, что референдум о независимости Каталонии, который прошел в воскресенье, был признан испанскими властями противозаконным. Полицейские попытались заблокировать избирательные участки, перед которыми собрались участники голосования, а также предприняли попытки изъять урны для голосования. По словам лидера Карлеса Пучдемона, полиция стреляла в людей резиновыми пулями, и испанское правительство продемонстрировало своими действиями неоправданное насилие.

В целом, по данным обработки 95% бюллетеней, большинство проголосовало в пользу независимости - 90,09%, или 2,02 миллиона участников. 7,8% участников голосования высказались против. 2% бюллетеней оказались пустыми, и 0,89% были испорчены. Всего явка на референдум о независимости Каталонии составила 2,3 миллиона человек.

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