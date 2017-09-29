Украина на Играх непобежденных выборола 7 медалей- 29.09.2017 11:55
В канадском городе Торонто проходят международные спортивные соревнования "Игры непобежденных", в которых сборная Украины также принимает участие.
Отметим, что "Игры непобежденных" 2017 завершатся 30 сентября.
По информации спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка, на счету Украины в пятницу 29 сентября, уже имеется три золотых медали, две медали за второе место, а также две "бронзы". После окончания соревнований участники из Украины вернутся в Киев 2 октября.
Военнослужащий Минобороны Олег Зимников, который является кандидатом в мастера спорта по палиатлону, завоевал первое золото для сборной Украины. В беге на 1500 метров среди легкоатлетов Зимников пришел первым. Вторая золотая медаль - на счету пауэрлифтера Василия Пашкевича. Что же касается третьей медали, то капитан команды Александр Писаренко показал наилучший результат по гребле на тренажерах.
Соревнования "Игры непобежденных" были основаны принцем Гарри в 2014 году, и это спортивные соревнования в паралимпийском стиле. В них принимают участие ветераны боевых действий либо военнослужащие с инвалидностью, полученной при исполнении служебных обязанностей, полученным ранением или заболеванием в течение службы. Игры непобежденных в этом году проходят в Торонто с 21 по 30 сентября.
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