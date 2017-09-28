



Заморозки Украины пройдут с 29 сентября до 1 октября - 28.09.2017 15:22

Заморозки в Украине ожидаются на всей территории Украины в ночное время с 29 сентября по 1 октября.

Представители украинского Гидрометцентра отмечают, что заморозки будути иметь место местами в воздухе и на поверхности почвы до 0-4 градусов.

В Киеве заморозки ожидаются с 28 по 30 сентября, и похолодание до 0-4 градусов тепла на поверхности грунта и в воздухе.

Стоит отметить, что в Украину пришла метеорологическая осень, которая наступила позднее, чем календарная. Похолодание на некоторое время затянется, однако, в частности, в столице Украины еще будет иметь место бабье лето.

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