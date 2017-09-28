



Счастье и радость заразительны - 28.09.2017 15:03

Ученые уверены - настроение передается подобно вирусу, причем, заразиться можно как плохим, так и хорошим настроением. Результатами исследования ученые делятся в научной публикации в журнале Royal Society Open Science.

Люди способны перенимать привычки, в особенности вредные, а также увлечение спортом, также перенимают стиль жизни, и то же касается печали и радости, которые нередко передаются к тем людям, с которыми вы общаетесь реально или виртуально. В рамках исследования ученые рассматривали, как друзья оказывают друг на друга влияние в течении определенного периода времени. В зависимости от предпочтений друзей люди способны меняться, что опровергает утверждение о том, что мы изначально выбираем друзей, похожих на нас. Люди становятся похожими спустя определенное время совместного общения.



Ученые в рамках эксперимента следили за школьниками из младших и старших классов общим количеством 2194 человека. Ученики отвечали на вопросы о своих лучших друзьях. Основываясь на ответах, ученые определяли взаимосвязь между склонностью детей к депрессии и их социальными связями.

Было установлено, что если друзья ребенка пребывали в основном в плохом настроении, то и сам школьник повышенным настроением и оптимизмом не отличался. Гораздо более счастливыми дети чувствовали себя, если их друзья были веселыми и радостными. Результаты эксперимента, повторенного спустя полгода, повторили первые.

Докторант университета Уорика Роберт Эйр отмечает, что у депрессии есть ряд симптомов, которые обладают свойствами социального вируса. Речь идет об апатии, хронической усталости и чувстве беспомощности. В то же время, опасного в этом мало, поскольку так человек скорее будет проявлять сострадание и сочувствие. Абсолютно нормальным является ощущение части страданий и переживаний своего друга, если он переживает не самые лучшие свои времена. В такое время очень важна дружеская поддержка, а также оптимистический взгляд на жизнь. По словам Эйра, лучше всего поднять настроение обоим помогут совместные любимые занятия - к примеру, можно сходить в кино на интересный фильм либо же заняться интересным обоим видом спорта, сыграть в игру.

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